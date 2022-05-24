أنقرة (زمان التركية)ــ توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا “في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الحدود الجنوبية” للبلاد.

وكالة أنباء الأناضول الحكومية نقلت عن أردوغان قوله عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين إن “الهدف من الهجوم هو استئناف الجهود التركية لإنشاء منطقة آمنة بطول 30 كيلومترا على طول حدود البلاد مع سوريا المجاورة”.

نفذت تركيا شنت منذ أغسطس 2016 ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا موجهة ضد كل من تنظيم داعش والقوات الكردية السورية “وحدات حماية الشعب”.

تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، فرعًا من حزب العمال الكردستاني الانفصالي، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومع أن أردوغان امتنع عن الإدلاء بمزيد من التصريحات حول تفاصيل العملية، إلا أنه أكد أن العملية ستبدأ بعد انتهاء قوات الجيش والمخابرات والأمن من استعداداتها، معلنًا أنه سيتم اتخاذ القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

يذكر أن المجتمع الدولي يعارض مخطط أردوغان بشان المنطقة الآمنة، ورفض الاتحاد الأوروبي تمويل هذا المشروع، ومؤخرًا اعترضت دمشق على تصريحات أردوغان بشأن استكمال المنطقة الآمنة، ونقل مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا إليها.