أنقرة (زمان التركية) – حقق رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 132.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 9.9 في المائة في نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية عام 2021، ليصل إلى 132.3 مليار دولار.

وبغض النظر عن تاريخ الاستحقاق الأصلي، بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجل وفقًا لتاريخ الاستحقاق المتبقي، المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة أو أقل، 181.4 مليار دولار.

وبحسب هذه البيانات، تم تسجيل رقم قياسي جديد في رصيد الدين الخارجي.

في مارس الماضي، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 6.9 في المائة إلى 55.1 مليار دولار، في حين زاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 10.8 في المائة إلى 47.3 مليار دولار.

وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنهاية عام 2021، وسجلت 11.4 مليار دولار.

كما زادت الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين باستثناء البنوك بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 15.5 مليار دولار، في حين زادت ودائع البنوك غير المقيمة بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار دولار.

وزادت ودائع غير المقيمين بالليرة التركية بنسبة 21.9٪ مقارنة بنهاية العام الماضي وبلغت 11.5 مليار دولار.

وزادت ديون الواردات للقطاعات الأخرى بنسبة 10.8٪ مقارنة بنهاية عام 2021 وسجلت 41.5 مليار دولار.

وعند تحليل الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون بالكامل من بنوك الدولة، عند تحليله على أساس المدين، فقد ارتفع بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بنهاية عام 2021 وبلغ 25.5 مليار دولار، في حين ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص. وارتفع القطاع بنسبة 6.8 في المئة الى 77 مليار دولار.

واعتبارًا من نهاية مارس 2022، تألف تكوين العملات الأجنبية لمخزون الدين الخارجي قصير الأجل من 44.3٪ دولار و 25.9٪ يورو و 9.7٪ ليرة تركية و 20.1٪ عملات أخرى.