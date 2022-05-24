أنقرة (زمان التركية) – قيمت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون نهج تركيا تجاه عضوية بلادها في حلف الناتو.

صرحت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية TT، أن المحادثات مع تركيا بشأن عضوية بلدها في الناتو مستمرة وأن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت.

وقالت أندرسون، معربة عن استمرار الحوار مع تركيا، “لقد عقدت اجتماعاً لطيفًا وإيجابيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية هذا الأسبوع”.

وأضافت أندرسون: “في المستقبل القريب، ستواصل السويد وفنلندا محادثاتهما الثنائية والثلاثية مع تركيا، لكن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت “.