أنقرة (زمان التركية) – علقت الحكومة اليونانية على، اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإعلانه القطيعة معه.

الناطق باسم الحكومة اليونانية، يانيس ايكونومو، قال إن ميتسوتاكيس يدافع عن حقوق اليونان مؤكدا أن السياسة الخارجية لليونان تعتمد على التحالفات.

وأكد، ايكونومو أنهم لن يخوضوا جدلا متبادلا مع الرئيس التركي، قائلا: “سياستنا سياسة مبادئ”.

كان الرئيس التركي، هاجم كيرياكوس ميتسوتاكيس، على خلفية ادعاءات توجه إلى الولايات المتحدة لإقناع الرئيس جو بايدن برفض تزويد تركيا بمقاتلات F 16.

وقال أردوغان في تصريحاته أن ميتسوتاكيس أصبح “في حكم العدم” بالنسبة له.

يأتي ذلك بينما كانت هناك مؤخرًا، جهود متبادلة بين أنقرة وأثينا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

أعرب أردوغان عن غضبه من رئيس الوزراء اليوناني، قائلا: “إنه لم يعد موجودا بالنسبة لي. لن أوافق على مقابلته. سنواصل طريقنا مع السياسيين الشرفاء”، على حد تعبيره.

لا تزال تركيا واليونان، العضوان في حالف الناتو، على خلاف حول سلسلة من القضايا، مثل الحقوق البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقيًا.

وصلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في عام 2020 بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المياه التي تطالب بها اليونان للبحث عن الغاز الطبيعي.

وكانت واشنطن استبعدت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في عام 2019 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع S-400، بسبب أنها غير متوافقة مع أسلحة الناتو وتشكيلها خطرًا أمنيًا على أعضاء الناتو، وفي المقابل طلبت تركيا بتزيدها بمقاتلات F 16 وقطع غيارها.