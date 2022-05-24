أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات مثيرة للجدل بشأن مناقصة ألعاب لصالح مؤسسة الرئاسة التركية.

وفق الخبر الذي أورده موقع “Odatv” فتح الادعاء العام في أنقرة تحقيقا حول سرقة ستة أفراد من العاملين بالرئاسة ألعابًا للأطفال بقيمة 920 ألف ليرة، وأسفر التحقيق عن اعتقال ثلاثة أشخاص.

الألعاب كانت مخصصة لتوزيعها خلال جولات الرئيس رجب طيب أردوغان، في مدن تركيا المختلفة.

ويزعم أن مناقصة ألعاب الأطفال التي تم شرائها لصالح الرئاسة شهدت أيضا أوجه فساد.

وتشير الادعاءات إلى مخالفات بقيمة 50 مليون ليرة في مناقصة ألعاب الأطفال التي تم استيرادها وبيعها للرئاسة.

هذا ويواصل المفتشون تحقيقاتهم في الواقعة التي لم تنتقل إلى القضاء بعد.