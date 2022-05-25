القاهرة (زمان التركية) – حرص النجم البرازيلي رونالدينيو على تخليد اللحظات التى يعيشها حالياً في مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وكتب رونالدينيو مغرّدًا فقال: “يوم آخر جميل ومبارك هنا !!!مصر.. أنا فى المنطقة”، مصحوباً بصورة له من الفندق والخلفية مع نهر النيل.

وكشف النجم البرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح نجم فريق ليفوبول الإنجليزى، والآن يستمتع بمشاهدته في الملعب، حيث إنه من أكثر اللاعبين المتابعين له.

وأوضح رونالدينيو، خلال المؤتمر الذى أقيم لاستقباله، قائلا: “هناك لاعبون مميزون في العالم مثل الأرجنتينى ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والمصرى محمد صلاح الأفضل، ثم الفرنسي إمبابي حيث سعيد ببقائه في باريس جيرمان، وهذا ما يجعله الأفضل لذلك سعيد بقراره”.

وأبدى النجم البرازيلى سعادته بالتواجد في مصر، قائلاً: “التواجد هنا منحنى السعادة بالتألق في المونديال مع البرازيل ومنحتني الأفضلية في كرة القدم، لذلك دائما أحب زيارة مصر وزيارة الأهرامات وهي محببة لقلبي، وأحب الموسيقى بشكل قوى لأستمتع بوقتي خارج الملعب”.

وقد زار رونالدينيو مصر من قبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب عام 1997، ونجح بالوصول مع السيلساو إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بعد الفوز على المنتخب الغانى .

وشهدت البطولة تألقا كبيرا للبرازيلى رونالدينيو وحصد لقب أفضل لاعب في البطولة، وكانت هذه محطة انتقاله إلى كبرى الأندية الأوروبية بداية من باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم برشلونة الإسباني وإيه سي ميلان الإيطالي على الترتيب.

وعلق رونالدينيو على قرار محمد صلاح بالتجديد أم الرحيل قائلا: “يجب أن يبحث عن السعادة والمكان الذي يجلب له السعادة سواء ليفربول أو الرحيل فهو قراره، ويجب أن يستمتع به وأهم شيء في الحياة هو لعب كرة القدم لأنها المتعة الأكبر في حياتنا”.