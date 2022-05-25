أنقرة (زمان التركية) – وجه عديد من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تهديدات إلى زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعدما كشف عما سماه “خطة أردوغان للهروب بأمواله إلى الخارج” في حال خسارته للانتخابات القادمة.

عمر شاليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، انتقد التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، خلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان أمس.

وأدان شاليك بشدة بتصريحات كيليجدار أوغلو حول أردوغان وعائلته، مفيدا أن تصريحات كيليجدار أوغلو بمثابة حملة تشويه، ولا تعد أحد صور ممارسة العمل السياسي.

وخلال تغريدة نشرها بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح شاليك أن كيليجدار أوغلو أثار العديد من الادعاءات حتى يومنا هذا، وتعهد بالكشف عن الوثائق المتعلقة بها قائلا: “تصريحاته لم تسفر عن أي نتيجة سياسية، فهي لم تحقق أي شيء سوى إثارة الجدل”.

وأضاف: “كيليجدار أوغلو زعم أن السيد الرئيس سيهرب وسبق أن زعم الشيء نفسه، لكنه شاهد في انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز من تصدى للدبابات برفقة جموع الشعب ومن لاذ بالفرار عندما انسحبت الدبابات”.

ماذا قال كيليجدار أوغلو؟

زعم كيليجدار أوغلو في كلمته أمام كتلة الحزب بالبرلمان أن السلطة الحاكمة أعدت خطة هروب، وأن أردوغان ينقل كميات ضخمة من النقود إلى خارج البلاد عبر كيانات موازية موالية له مثل أوقاف “أنصار” وتورجيف”.

من جانبه، وجه نائب حزب العدالة والتنمية السابق شامل طيار تهديدات لزعيم المعارضة عبر تغريدة أرفقها بصورة للانقلابيين المزعومين الذين تعضروا للتعذيب ليلة الانقلاب الفاشل، معقبا بقوله: “كليجدار أوغلو فقد توازنه. فهل كان متوازنًا من قبلُ أمر مشكوك فيه! إنه زعم ان الرئيس سيهرب! هذا زعم سبق أن ساقه الانقلابيون لية 15 يوليو 2016، لكننا أمسكناهم عراة بينما كانوا يحاولون الهورب ليلة الانقلاب.. وهو (كليجدار أوغلو) أيضًا كان هرب من الدبابات في هذه الليلة.. فإذاما سيقدم كليجدار أوغلو على الهروب مرة أخرى أذكره بهذه الصورة!”، على حد قوله.