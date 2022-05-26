أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا بانتهاك حق النائب الكردية السابقة، أيصال توغلوك، في التظاهر على خلفية التحقيق الذي فتح بحقها، ومنحها تعويض مادي بقيمة 13 ألف و500 ليرة.

وكانت السلطات فتحت تحقيقا ضد توغلوك و21 شخص آخرين بتهمة معارضة قانون التظاهر، ورفع أعلام حزب العمال الكردستاني الانفصالي، ورفع شعارات مؤيدة لزعيم التنظيم عبد الله أوجلان، في بلدة نصيبين، خلال عام 2010.

وعلى خلفية التحقيق تم مطالبة البرلمان بإسقاط الحصانة البرلمانية عن النائبة الكردية، لكن تم حفظ ملف التحقيق في النهاية.

وفي عام 2015 وبعدما لم يتم انتخابها لعضوية البرلمان عاودت السلطات فتح ملف القضية وإصدار مذكرة اتهام بحقها، وانتهت العملية القضائية بصدور حكم بإرجاء ملاحقتها قانونيا لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 2019 رفضت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في ماردين الطعن المقدم على الحكم، وقرت تنفيذه.

وعلى الرغم من إصابتها بالخرف داخل السجن لم يتم إخلاء سبيل توغلوك ليتم نقل ملف التحقيق إلى المحكمة الدستورية.

وأوضحت المحكمة أن توغلوك لم تحث على رفع تلك الشعارات واللافتات وأن رفع دعوى قضائية ضدها وإصدار حكم بالإرجاء لمدة ثلاث سنوات لمجرد مشاركتها في فعالية ليس صائبا.

هذا وقضت المحكمة أن السلطات التركية انتهكت بهذا حق توغلوك في التظاهر مطالبا بإعادة محاكمة توغلوك وتقديم تعويض مادي لها بقيمة 13 ألف و500 ليرة.