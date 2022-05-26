أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الحكومة التركية، تعثرت خطواتها عندما نفد رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وجه علي باباجان في اجتماع رؤساء المقاطعات الذي عقد في مقر حزبه، انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

وأوضح باباجان أن البنك المركزي مدين، وأن صافي مركز النقد الأجنبي للبنك المركزي انخفض إلى ما دون 60 مليار دولار.

وأضاف علي باباجان: “لقد باعوا كل ما يملكه البنك المركزي من الباب الخلفي. وباعوا 60 مليار دولار من الديون التي تلقوها من خلال اتفاقيات المبادلة من الباب الخلفي. لقد تعثروا الآن عندما لم يعد لديهم أي عملة أجنبية للبيع، بحر الاقتصاد نفذ الآن”.

تلجأ وزارة المالية إلى بيع كميات من العملة الأجنبية كل فترة من أجل السيطرة على العملة التي فقدت الكثير من قيمتها.

وفي سياق منفصل، تحدث باباجان عن ارتفاع عدد الأطباء الذين يهاجرون من تركيا، حيث أكد أن ذلك يحدث نتيجة سياسات الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال لهم: إذا أردتم الرحيل فارحلوا”.

وأشار باباجان إلى أن حكومة أردوغان، تتخذ كل يوم عدو جديد لها، وهذه لا تعتبر سياسة دولة.