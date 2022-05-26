أنقرة (زمان التركية) – وصفت وزارة الخارجية السورية، مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سوريا بأنها غير قانونية واستعمارية وجريمة حرب ضد الإنسانية.

تصريحات الخارجية السورية، جاءت خلال رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة بعد تصريحات أردوغان، التي ألمح فيها للقيام بعملية عسكرية جديدة في سوريا، والاستعداد لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.

وأعلنت الوزارة أنها بعثت برسائل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ووصفت تصرفات تركيا بأنها “غير قانونية”.

وجاء في الرسالة أن تركيا تريد “مواصلة دعم الإرهاب في سوريا” بهذه الطريقة، ووصفت تصرفاتها بأنها “عمل استعماري عدواني” للمناطق الآمنة.

وقالت الخارجية السورية إن مثل هذه الخطوات على الأراضي السورية “يمكن تعريفها على أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وكان الرئيس أردوغان ذكر أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية في سوريا بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس.