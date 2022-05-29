أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات في تركيا خلال شهر مايو الحالي أكثر من 70 سيدة، بينهن طالبات ومعلمات، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وفق تقارير، تم اعتقال ما مجموعه 13 امرأة دفعة واحدة يوم الثلاثاء الماضي، بمن فيهنّ طالبات ومعلمات، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا بزعم وجود صلة مع حركة الخدمة.

المعتقلات كن من بين 37 تم اعتقالهم في 17 مايو، بتهمة التواصل مع أعضاء آخرين في الحركة، وتقديمهم دروسًا خاصة لطلاب آباؤهم في السجن بسبب صلاتهم بالحركة أيضًا.

في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو الجاري، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 75 طالبة ومعلمة بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وفق وزارة الداخلية التركية، منذ الانقلاب الفاشل في 2016، تم اعتقال ما مجموعه 319.587 شخصًا، بينما تم سجن 99.962 آخرين بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.