أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مخاطر قروض البنوك غير المحصلة في تركيا لمستويات قياسية غير معهودة من قبل.

وهناك زيادة انفجارية في الطلب على القروض، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات التضخم الرسمية 70 في المئة.

وتتزايد مخاطر تحصيل البنوك للقروض بمرور الوقت، في حين تتراوح التكلفة السنوية للقروض بين 17 و25 في المئة.

وكشف تقرير الاستقرار المالي لمايو 2022 الصادر عن البنك المركزي التركي بلوغ إجمالي القروض غير المحصلة نحو 730 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى بلوغ نسبة القروض العائمة من إجمالي القروض نحو 10 في المئة اعتبارا من مارس/ آذار الماضي. وبالأخذ في عين الاعتبار أن إجمالي القروض التي حصلتها البنوك خلال الفترة عينها بلغت 5 ترليون و666 مليار ليرة فإن إجمالي القروض العائمة بلغ نحو 567 مليار ليرة.

وبإضافة الديون التي تم إرجاء تحصيلها، التي بلغ إجماليها 163 مليار ليرة، إلى القروض العائمة فإن مخاطر قروض البنوك غير المحصلة تجاوز 730 مليار ليرة.

واعتبارا من 20 مايو الجاري بلغ إجمالي القروض نحو 5 ترليون و692 مليار ليرة أي أنه منذ شهر مارس/ آذار الذي أصدر خلاله التقرير وحتى نهاية مايو الجاري ارتفع إجمالي الديون بنحو 25 مليار ليرة.