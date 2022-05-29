أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب العمال التركي، أربكان باش، إلى الإطاحة بوزير الداخلية، سليمان صويلو، من منصبه قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

باش قال إن سليمان صويلو يصفه المجتمع التركي بـ “وزير الشؤون الإجرامية”، وأضاف: “أحد زعماء المافيا سرد الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها وزير داخلية البلاد. ونحن لسنا بحاجة لمبرر أكثر من هذا للإطاحة به”.

وأضاف باش أن إجراء الانتخابات في ظل تولي صويلو منصب وزير الداخلية يشكل خطرا كبيرا على المعارضة.

وقال: “سنشهد انتخابات سيتولى فيها عناصر الشرطة والدرك الخاضعين لتعليمات صويلو تأمين صناديق الاقتراع. إن كنا سنعقد انتخابات فأول شرط -لنزاهتها- يكمن في الإطاحة بصويلو من منصب وزير الداخلية”.