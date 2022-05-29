أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة رويترز إن الوفدين الفنلندي والسويدي تلقيا مطالبات من الجانب التركي بشأن تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وقالت الوكالة نقلا عن مسئولين أتراك، إن الجانب التركي سلط الضوء مرة أخرى على ضرورة تسليم أعضاء من حزب العمال الكردساتني في السويد وفنلندا إلى تركيا.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السويدي، قال في وقت سابق إن ترحيل أشخاص غير مدرجين ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي أمر مرفوض كليا.

وكانت وزير الخارجية السويدية، آن ليندي، قالت إن بلادها هي أول حكومة تصنف العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا عقب تركيا من حيث الترتيب الزمني.

هذا وتعارض تركيا مشاركة كل من السويد وفنلندا لحلف الناتو بسبب دعمهما لتنظيمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمات إرهابية.

وتطالب أنقرة السويد وفنلندا برفع حظر السلاح الذين بدأتها في فرضه على تركيا بسبب عملية نبع السلام التي شنها الجيش التركي في عام 2019 بشمال سوريا.

ويبدو أن جلسات الحوار التي عقدت في أنقرة أواخر الأسبوع الماضي، لم تحقق أي تقدم.

واليوم قال الرئيس أردوغان إن المحادثات لم تكن على المستوى المنتظر، وأكد رفضه “إنضمام البلدان الداعمة للإرهاب” إلى الناتو.