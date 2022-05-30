أنقرة (زمان التركية) – علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما يثار عن ترتيبات يُجريها وأسرته لمغادرة تركيا في حال خسارة الحزب الحاكم السلطة.

خلال احتفاليات الذكرى 569 على فتح مدينة إسطنبول التي أقيمت بمطار أتاتورك، قال أردوغان: “تفتحت قلوبنا هنا هنا وسنظل هنا حتى آخر أنفاسنا. جميع من زعموا أننا سنهرب كانوا هم أول من لاذ بالفرار في الشدائد”.

وكان زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، قال إن أردوغان وأسرته وحاشيته يستعدون للهروب فور خسارة الانتخابات القادمة، وزعم أن هناك تحويلات مالية ضخمة تجريها أسرة أردوغان إلى الولايات المتحدة، استعدادا لسيناريو الخسارة.

ووجه أردوغان انتقادات إلى كيليجدار أوغلوK قائلا: “أمثالك في السابق اتهموا عدنان ماندريس ورفاقه بتهريب طائرات مليئة بالمجوهرات. واليوم التعبيرات نفسها لم تختلف، فالسيد كمال يستخدمها”>

أردوغان أضاف “حصلنا على تعويضات بقيمة 250 ألف ليرة من القضاء. وأرسلناها إلى تلك الأوقاف التي يوجه إليها الاتهامات” في إشارة إلى التعويضات التي حصل عليها أردوغان من زعيم المعارضة جراء الدعاوى التي رفعها عليه.

أردوغان قال: “دعونا لا نلتفت إلى الحملات التي تعيد احياء عقلية التفويض في الوقت الذي تخوض فيه تركيا معركة حساسة تتعلق بحقوقيه السيادية”.

وأضاف: تركيا تتصدى للعناصر الإرهابية في شمال سوريا ومواصلتها التصدي لها حتى اجتزازها من جذورها.

وقال أردوغان أن من لا يشارك البلاد أحزانه وآلامه لا يمكنه أن يصبح سياسي أو فنان يحمل اسم هذا البلد.

أضاف قائلا: “ولهذا دعونا نبلغ سويا أهداف عام 2023. ودعونا نلتقي مع رؤية عام 2053 ونحقق أحلام عام 2071. لا ننتظر ممن لا يرون ما حققنا في هذا البلد من أعمال أن يرونها، فعندما يتعلق الأمر بخدمة البلد سيضحي الآباء بأبنائهم، فهم لا يهتمون لأمر الأموال المنفقة. سنكمل هذه الأعمال ونطرحها لخدمة البلاد وسنواصل المضي قدما بكل عزم وإصرار”.