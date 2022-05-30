أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت رسوم نقل البضائع والشحنات في تركيا بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ومن المتوقع أن تؤثر الزيادة الأخيرة في رسوم الشحن الداخلي على شركات التجارة الالكترونية والتسوق عبر الانترنت.

وتقدم شركة yurtiçi Kargo للشحن المحلي في أكتوبر من كل عام على تحديد أسعار الشحن الجديدة، غير أنه خلال العام الجاري قررت الشركة تقديم موعد الكشف عن أسعار الشحن بنحو 6 أشهر مع تجاوز سعر لتر البنزين 25 ليرة.

وبموجب الزيادة الجديدة ارتفعت رسوم الطرد من 25 ليرة إلى 48 ليرة.

وهناك تخوف من تراجع الطلبيات مع تضاعف رسوم الشحن في حين تستعد شركات الشحن الأخرى لفرض زيادة.

وفي تعليق منه حول الأمر أفاد مسؤول أحد شركات التجارة الإلكترونية أن أعمال الشركة متراجعة بالفعل وأن قرار رفع رسوم الشحن ينذر بمزيد من التراجع.

هذا وتقدم شركة Yurtiçi Kargo للشحن المحلي خدماتها في 17 منطقة بـ 81 مدينة تركية عبر 33 مركز نقل وأكثر من ألف فرع ووكالة بأسطول شاحنات يبلغ نحو 5 آلاف شاحنة شحن.

وفي عام 2007 فازت شركة Geopost الفرنسية بملكية 25 في المئة من الشركة مقابل 80 مليون يورو.