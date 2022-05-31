أنقرة (زمان التركية) – أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى تركيا بسبب هجمات إيرانية محتملة ردًا على اغتيال ضابط كبير في ذراع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني.

ويتزايد عدد الإسرائيليين الذين يأتون إلي تركيا بغرض السياحة والعلاج.

العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر فيلق القدس بالحرس الثوري، قُتل يوم الأحد في جنوب طهران عندما أطلق مهاجمان خمسة أعيرة نارية قبل الفرار من مكان الحادث.

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من السفر إلى تركيا والدول الأخرى المتاخمة لإيران، مما يسلط الضوء على أن هذه الدول “تشكل خطرا كبيرا على الإسرائيليين هذه الأيام”.

تأتي التحذيرات الإسرائيلية في أعقاب “تهديدات حقيقية للإسرائيليين” في تركيا، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمنيين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبات الإيرانيون الأكثر تملكا للعقارات في تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار بيان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه “منذ أن ألقت إيران باللوم على إسرائيل في مقتل ضابط الحرس الثوري الأسبوع الماضي، كان هناك قلق متزايد في مؤسسة الدفاع بشأن المحاولات الإيرانية لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم”.