أنقرة (زمان التركية) – تعرض أحمد أكتوغ الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في منطقة “جوتشلوك أوناق” بولاية شيرناق جنوب تركيا، للاعتداء بالضرب والشتائم.

أحمد أكتوغ، كان في زيارة لقرى المنطقة أمس برفقة أعضاء الحزب، وتم إيقاف الوفد عند نقطة تفتيش للشرطة في منطقة كورتيك، وطلب رجال الشرطة هويات أكتوغ والوفد، وصرخ أحد رجال الشرطة في أكتوغ قائلا: “لا تنظر حولك”.

وعندما اعترض أكتوغ على صراخ رجل الشرطة، تم إنزاله من سيارته وتناوب ثلاث رجال شرطة على ضربه وشتمه.

وقال أكتوغ إنه تعرض لضربات أشد عندما اتصل رفاقه بالشرطة بـ “رئيس منطقة حزب الشعوب الديمقراطي”، مشيرًا إلى أنه سيقدم شكوى جنائية ضد رجال الشرطة الذين ضربوه.

وأضاف أكتوغ أن الشرطة قالت له: “اذهب، اشتكي مثلما تريد”.

وصادرت الشرطة هواتف من التقط صورًا للواقعة وحذفتها.