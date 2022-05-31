أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في تدخين السجائر، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يحتفل العالم ومنظمة الصحة العالمية في الـ31 من مايو كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وفي هذا اليوم، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن تركيا الأولى في العالم من حيث تدخين السجائر بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما.

وبلغت نسبة الذين يدخنون في تركيا وتزيد أعمارهم عن 15 عام، 28% حول العالم، أغلبهم من الرجال.

وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني بنسبة 27.6%، وروسيا بنسبة 25.8%، ثم اليونان بنسبة 24.9%.

وجاءت كوستاريكا في ذيل القائمة بنسبة 4.2%.

ويعتبر التدخين المسؤول الأكبر عن الوفيات بسرطان الرئة في العالم.