أنقرة (زمان التركية) – فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا عقوبات على أربع قنوات فضائية.

جاء ذلك بسبب عرض تلك القنوات بشكل متزامن تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري التي يتهم فيها الرئيس أردوغان وأسرته بتهريب الأموال إلى الولايات المتحدة عبر وقفي الشباب وأنصار، استعداد لمصير خسارة الحزب الحاكم السلطة في الانتخابات المقبلة.

وقرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون قطع البث على قنوات Halk TV وTele 1 وKART TV بجانب فرض عقوبات مالية بقيمة 3 في المئة على القنوات الثالثة بجانب قناة FLASH.

وعبر تويتر نشر عضو المجلس، إلهان تاشجي، تغريدة أوضح خلالها أن قرار العقوبات استهدفت قنوات أقدمت على بث وثائق كشف عنها كيليجدار أوغلو وتصريحات بمثابة عناوين إخبارية رئيسة، وصفت بأنها “تزعزع استقرار البلاد” مفيدا أن القرار “يشكل ضربة لحرية الصحافة وحق الحصول على الأخبار والديمقراطية”.

وأضاف تاشجي أن القرار بمثابة تحذير من المجلس لجميع القنوات الإعلامية بوقف البث حتى وإن كان كيليجدار أوغلو يمتلك وثائق تثب أقاويله، وحتى إن كانت مزاعمه صحيحة.

أضاف قائلا: “لا نستبعد أن يُقطع البث عن قناة البرلمان بهدف منع بث اجتماعات الكتل الحزبية ومنع المعارضة من الوصول إلى الرأي العام”.

هذا وأوضح تاشجي أنه تم إعداد تقريرا مسائيا بتعليمات خاصة من رئيس المجلس قبل أن يجف حبر الشكاوى التي قدمها وقفي أنصار والشباب.

أضاف قائلا: “هناك مئات الشكاوى لا يتم النظر فيها منذ أشهر بل منذ سنوات فلما كل هذه العجلة الآن ومحاولة إرضاء البعض”.