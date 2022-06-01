أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته، مؤسسة ماك MAK في 63 مدينة تركية خلال الشهر الماضي، عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية إلى ما دون 30 في المئة.

خلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له، وعكست النتائج التي تضمنت أيضا أصوات من لم يحددوا موقفهم بعد حصول العدالة والتنمية على عم 28.3 في المئة وحزب الشعب الجمهوري على 27.1 في المئة.

فيما حصل حزب الخير على 16.1 في المئة، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 7.8 في المئة، وحزب الحركة القومية على 6.6 في المئة.

خلال استطلاع الرأي الخاص بشركة ماك حصل أردوغان على دعم 36 في المئة وبإضافة أصوات من لم يحددوا موقفهم ارتفعت النسبة إلى 40 في المئة.

وحول نتائج الاستطلاع، قال الصحفي التركي دنيز زيراك، إن برلمانيا سابقا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أخبره أن النتائج ليست مبشرة.

زيراك قال في تقرير بصحيفة سوزجو، إن النائب البرلماني السابق أبلغه أن الحزب الحاكم حصل على 31 في المئة خلال أحدث استطلاع رأي أجراه الحزب.

ونقل الصحفي عن النائب البرلماني السابق المجهول أن استطلاعات الرأي التي يجريها الحزب تعكس الوضع عينه، بل وأنه عند حصر الاختيار بين أردوغان وبين كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشينار وأكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش فإنهم يتفقون على أردوغان.

وقال الصحفي، عند السؤال عن المرشح المنافس صاحب الفارق الأكبر أخبرني البرلماني السابق، أنه منصور يافاش وأن كيليجدار أوغلو وإمام أوغلو تفوقا على أردوغان بفارق حساس وأن الوضع قد يختلف حال تنافس أردوغان مع كليهما”.