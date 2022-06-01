أنقرة (زمان التركية) – أشعل مواطن تركي النيران في جسده أمام برج جلطة في مدينة إسطنبول.

وقعت الحادثة في حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم الثلاثاء، حيث قام شخص يرتدي زي ويحمل بيده عصا بالتجول في محيط برج جلطة.

وفي البادية أقدم الشباب على التقاط صورا مع الأشخاص الراغبين في التقاط صورة معه، من ثم سارع بسكب مادة مشتعلة على جسده وإشعال النيران.

وفي بادئ الأمر اعتقد المارة أن الأمر برمته بمثابة استعراض فني، غير أن العاملين في أحد فنادق المنطقة سارعوا بإخماد النيران باستخدام طفاية حريق.

وعلى الفور انتقلت عناصر الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى باغجيلار التعليمي لتلقي العلاج.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام بشأن الواقعة أوضح أحد العاملين في مقهى بموقع الحادث أن الشاب سارع بإشعال النيران في نفسه بدون أي حديث مسبق.

أضاف قائلا: “كان وضعه صعب ومتدهور، بينما الجميع منشغلون بتسجيل الواقعة”.

هذا وأصدرت ولاية إسطنبول بيانا حول الواقعة أفادت خلاله أن السلطات بدأت تحقيقا بشأن الواقعة.