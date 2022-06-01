أنقرة (زمان التركية) –وصف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بـ “المغرور”.

خلال الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء شعب حزب المستقبل، قال داود أوغلو “ما هذا الحقد؟ غرور أردوغان سيقضي عليه. أردنا تبادل التهاني بالعيد فرفضوا هذا. من يرفضون إلقاء التحية علينا يجتمعون مع مسؤولين إسرائيليين. إنه بلا قلب”.

وتطرق داود أوغلو في كلمته إلى مرشح المعارضة للرئاسة، وأوضح أن الرئيس الجديد إما سيكون أحد قادة الأحزاب الستة المعارضة، أو شخص من خارجهم.

وقال: “سواء كان أحد قادة الأحزاب الستة أو شخص من خارجهم فسيكون شخص متفق عليه. ما العقلية التي سندير بها البلاد؟ سندير تركيا بالرؤى المشتركة لقيادات الأحزاب الستة أيا ما كان المرشح المشترك”.

وأكد داود أوغلو أنه لن يُسمح بعد اليوم بإخضاع حكم البلاد لرغبة شخص واحد.

ووجه داود أوغلو انتقادات لوزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، قائلا: “مستعدون للتدخل ضد العقلية الجاهلة التي دمرت السياسة المالية. جعلتم الليرة لا تساوى حتى قيمة الطابع البريدي”.

ومن جهة أخرى علق داود أوغلو على القانون الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن أردوغان يستخدم منصات الاجتماعية كورقة ضغط.

زعيم حزب المستقبل، قال مطمئنا أعضاء الحزب الحاكم: “أقول لزملائي بالحزب الحاكم لا تخافوا. السلطة الحاكمة تتحدث عن انقطاع المساعدات الاجتماعية في حال رحيلها وكأن السيد أردوغان يقدم هذه المساعدات من ماله الخاص”.