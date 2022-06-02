أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات، أن تركيا خصصت أكبر ميزانية للإنفاق على التسلح، من بين كل أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 2.1 تريليون دولار.

ويوضح تقرير النفقات العسكرية لعام 2020 لمعهد SIPRI، أن تركيا أنفقت 17.7 مليار دولار على جيشها.

ووفقًا للبيانات حول أعضاء حلف الناتو، كانت تركيا الدولة التي تخصص أكبر حصة من النفقات العسكرية للتسليح في عام 2020. خصصت تركيا 34.2 في المائة من نفقاتها العسكرية في عام 2020 للتسليح.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية (USA) مباشرة بعد تركيا في هذا المجال.

وخصصت الولايات المتحدة، وهي الدولة ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم ، 29.3٪ من إنفاقها العسكري في عام 2020 للتسليح.

واحتلت بولندا، وهي الدولة التي لجأ إليها المواطنون الأوكرانيون أكثر من غيرها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، المرتبة الثالثة على القائمة. استخدمت بولندا 29 في المائة من إنفاقها العسكري في عام 2020 للتسليح.

وكان لسلوفينيا أقل نصيب في التسلح بين الدول الأعضاء في الناتو. استخدمت سلوفينيا 4.6٪ من نفقاتها العسكرية في عام 2020 من أجل التسلح. وكان هذا المعدل 12.1٪ في اليونان و 16.6٪ في البرتغال و 16.9٪ في ألمانيا.