أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن تركيا بلغت مرحلة يهين فيها الرئيس شعبه.

تصريحات أوزتراك جاءت تعليقا على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصف خلاله متظاهري جيزي بارك عام 2013 بـ”الفسدة والعاهرات”.

قال أوزتراك خلال تدوينة على تويتر: “انتهى الافتراء. بدأ السب. يعد أولئك الذين يلعنون أمهاتنا العفيفات. لأول مرة نرى الرئيس الذي شتم شعبه”.

وأضاف أوزتراك: “. شعبنا الحبيب يرى محنتكم. إنه ينتظر صندوق الاقتراع ليقدم لكم الدرس. سوف ترحل مع كل الافتراءات والشتائم”.

يأتي هجوم أردوغان، مع إحياء الذكرى التاسعة لأحداث جيزي بارك.

في العام 2013، اندلعت مظاهرات ضخمة كانت الأكبر في تاريخ تركيا، كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية على المساحات الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول.