أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا، خال شهر مايو الماضي، بنحو 157 في المئة سنويا ليسجل 10.7 مليار دولار.

ارتفعت صادرات تركيا خلال شهر مايو بنحو 15.22 في المئة لتسجل 19 مليار دولار.

وفي المقابل ارتفعت الواردات أيضا بنحو 43.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 29.7 مليار دولار.

من جانبه أفاد وزير التجارة التركي، محمد موش، أن تركيا واصلت خلال شهر مايو المنصرم أدائها القوي في عملية التصدير.

أضاف قائلا: “شهر مايو هذا العام شهد أعلى صادرات على الإطلاق. وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري سجلنا أعلى معدلات تصدير شهريا على التوالي”.

يذكر أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، بلغ رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 132.3 مليار دولار.