أنقرة (زمان التركية) – أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن العملية العسكرية التركية المخطط لها في شمال سوريا، ستعرض أمن المنطقة للخطر.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وجه رسائل إلى تركيا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد اجتماعهما في واشنطن.

وحذر بلينكين تركيا من خططها لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستعرض المنطقة للخطر.

وحث بلينكين تركيا على الالتزام بخطوط وقف إطلاق النار المحددة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في عام 2019، مشيرا إلى أن الوضع يخلق فرصة للاستفادة من حالة عدم الاستقرار.

كما شدد بلينكين على أهمية محاربة داعش في سوريا، دون تسمية قوات سوريا الديموقراطية التي تعتمد عليها واشنطن في هذه المهمة.

قال وزير الخارجية الأمريكية: “نحن نخوض معركة فعالة ضد داعش داخل سوريا من خلال شركاء، ولا نريد أن نرى أي شيء من شأنه أن يعرض للخطر جهود إبقاء داعش في الصندوق الذي وضعناه فيه”.

يذكر أنه الرئيس رجب طيب أردوغان، قال أمس الأربعاء: “سندخل مرحلة جديدة من قرارنا بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترًا على طول حدودنا الجنوبية. نقوم بتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين. ثم سنفعل الشيء نفسه تدريجيًا في مناطق أخرى”.

تعتبر قوات سوريا الديمقراطية، والتي تشكل وحدات حماية الشعب العمود الفقري لها، أهم حليف للولايات المتحدة على الأرض ضد تنظيم الدولة الإسلامية. من ناحية أخرى، ترى تركيا أن وحدات حماية الشعب هي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الغربية تعتبر حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”، إلا أنها لم تتخذ مثل هذا القرار فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب. هذه القضية هي أيضًا أحد العناصر الرئيسية لمعارضة تركيا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وتتهم الحكومة التركية البلدين بـ “دعم الإرهاب”.