نيويورك (زمان التركية) – أفيد بأن الأمم المتحدة اعتمدت بناء على طلب من أنقرة، كتابة اسم تركيا بأحرف أبجديتها “Türkiye” بدلا من الصيغة السابقة “Turkey” في اللغات الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت “رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة Türkiye” عوضا عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية”.

وأوضح المتحدث الأممي أن تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى، دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة.

وكانت تركيا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية في شكل “Türkiye” كما تكتب بالتركية.

وكتب تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء على حسابه في موقع “تويتر” مفيدا بأنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة التي تستخدم الأحرف اللاتينية، بصيغة “Türkiye”.

وأشارت الأناضول إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سبق أن صرح بأن اسم “Türkiye” يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصيا في هذا السياق الشركات باستخدام عبارة “Made in Türkiye” بدلا من “Made in Turkey” على سلعها المخصصة للتصدير.