أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، على إعلان الحكومة أن معدل التضخم النقدي، ارتفع مسجلا 73.50 بالمئة.

باباجان قال عبر تدوينة على تويتر: “التضخم المعلن من قبل معهد الإحصاء التركي يبلغ 73%. نحن نعيش الآن في فترة تضخم مفرط مزمن”.

أضاف باباجان: “هذا البلد لا يستحق أي شيء من هذا. سنقلل هذا التضخم الخارج عن السيطرة إلى خانة واحدة مرة أخرى عندما نتسلم السلطة”.

ارتفع التضخم النقدي في تركيا من 16.6 في المائة خلال العام الماضي بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 19 في المائة في الربع الأخير من عام 2021 إلى 14 في المائة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، هاكان كارا، حذر في وقت سابق من أن معدل التضخم المرتفع يدمر النظام المالي في تركيا. وخلال تدوينة على تويتر، قال كارا: “كان هناك تضخم مرتفع في بلدنا بين عامي 1978 و2002. خلال هذه الفترة، بينما كان هناك تعميق مالي خطير في البلدان النظيرة. ولم يتعافى النظام المصرفي إلا بعد أن انخفض التضخم إلى خانة واحدة”.

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