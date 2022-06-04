أنقرة (زمان التركية) – تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا حاجز الـ70%، ليسجل نسبة هي الأعلى لأول مرة منذ 24 عاما، ورصدت أعلى نسبة زيادة في الرسوم والأسعار بقطاع النقل والغذاء.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.98 بالمائة شهريًا و73.50 بالمائة سنويًا في مايو.

وأوضحت البيانات الرسمية، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 35.64 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة 73.50 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبنسبة 39.33 في المائة مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهرا.

وبمعدل سنوي قدره 73.50 في المائة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.

وكانت المجموعات الرئيسية التي سجلت أعلى زيادة سنوية في الأسعار هي النقل بنسبة 107.62 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 91.63 في المائة، والسلع المنزلية بنسبة 82.08 في المائة على التوالي.

وزيادات الأسعار في المجموعات الرئيسية الأخرى هي كما يلي: التعليم بنسبة 27.48 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 29.80 في المائة، والصحة بنسبة 37.74 في المائة، والاتصال بنسبة 19.81 في المائة.

فيما يتعلق بمجموعات الإنفاق الرئيسية، حطمت المشروبات الكحولية والتبغ الرقم القياسي للزيادة في مايو 2022 بنسبة 6.53 في المائة. بينما احتلت الترفيه والثقافة المرتبة الثانية بنسبة 6.15 في المائة ، وبلغت الزيادة في أسعار المطاعم والطرق السريعة 5.47 في المائة.

وكانت المجموعات الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة هي التعليم بنسبة 0.41٪، والتواصل بنسبة 1.49٪، والصحة بنسبة 1.61٪.