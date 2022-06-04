(زمان التركية)-قال تقرير إنه تم وضع شخصين مصابين بجروح في أيديهما وأحد أصدقائهم في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس جدري القرود.

أبلغت صيدلانية بشارع سلطان غازي حبيبلر في إسطنبول، عن وصول شخصان يحملان الجنسية الأفغانية، تظهر على أيديهم، جروح وبثور تشبه أعراض جدرى القردة.

وكشف الرجلان عن استخدامهما المضادات الحيوية دون فائدة، لذلك شكت الصيدلانية في إصابتها بجدري القردة أو جدري الماء.

بعد الإبلاغ عن الموقف، أوقف الرجلان أثناء سيرهما في الشارع، ونقلا عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى.

السلطات وضعت الرجلان وآخر كان مرافق لهما في الحجر الصحي حتى تظهر نتائج الاختبارات. وفقا لتقرير (NTV)

لم تعلن تركيا حتى الآن، عن اكتشاف أي حالة إصابة بجدرى القرود.