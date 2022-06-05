أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنه لم يكن هناك استجابة مرضية للمخاوف التركية بخصوص شروط أنقرة للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، قبل قمة الناتو التي ستستضيفها إسبانيا يومي 29 و30 يونيو، أنه لن يكون هناك تقدم في عمليات عضوية السويد وفنلندا ما لم تتم معالجة مخاوف تركيا بشأن مكافحة الإرهاب.

وقال كالين إن السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو وستحضران قمة الناتو في مدريد كدولتين مدعوين بشكل خاص، يجب أن تعالجا مخاوف تركيا بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضاف كالين: “لقد نقلنا توقعاتنا وشواغلنا ومطالبنا إلى نظرائنا السويديين والفنلنديين بشكل واضح وبناء، ولكن بطريقة حازمة للغاية. لقد عبرنا بوضوح عن موقفنا من وجود منظمات مثل وحدات حماية الشعب الكردية وحركة فيتو في هذه البلدان، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأشار كالين إلى مشاركة المعلومات والوثائق وهيكلية هذه المنظمات هناك بكل صورها، وأعربوا عن وجوب اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد الأفراد والمنظمات التي تجمع الأموال وتعمل ضد تركيا وتجنّد الموظفين وتنظم الأنشطة الإرهابية.

وتابع كالين: “توقعاتنا في هذا الصدد مستمرة. لم يكن هناك حتى الآن رد ملموس من الجانب الآخر في هذا الاتجاه يرضي مخاوفنا. سنواصل المفاوضات. عندما تظهر صورة واضحة مفادها أنه سيتم ات خطوات ملموسة لمعالجة مخاوفها بشأن هذه المسألة، فإن مسار العملية سيستمر وفقًا لذلك. لن يكون هناك تقدم دون معالجة مخاوف تركيا الأمنية”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عدة مرات عن رفض بلاده انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، بسبب “احتضان منظمات إرهابية” وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا.