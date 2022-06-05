أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية باليك أسير غرب تركيا، 55 هزة أرضية خلال 12 ساعة.

وفي حوالي الساعة 1:13 مساء وقع زلزال مركزه منطقة كايبينار في بلدة كاراسي، شعر به السكان.

ووفق مرصد قنديلي شهدت منطقة هالكابينار هزة أرضية ثانية في تمام الساعة 1:58 بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى وقوع 55 هزة أرضية بالمنطقة خلال 12 ساعة تراوحت قوتها بين 1 و3.5 درجة على مقياس ريختر.

ولم تسفر الهزات الأرضية عن أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

مدير مركز أبحاث الزلازل بجامعة التاسع من أيلول، حسن سوزبيلير، أوضح أن المنطقة تضم صدوع ستفسر عن هزة أرضية ستصل قوتها إلى 7.2 درجة على مقياس ريختر.