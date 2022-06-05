أنقرة (زمان التركية) – يأتي الكرز ضمن أكثر الفواكه رواجا خلال فصل صيف، حيث تتمتع فاكهة الكرز بفوائد عدة للجسد لما تحتويه من فيتامينات.

وخلال هذا المقال سنطرح سبع فوائد للكرز يجهلها الكثيرون:

1- الكرز فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن

تعادل 14-15 حبة من الكرز على ما يعادل 65 سعرة حرارية. ويعد الكرز فاكهة غنية بفيتامين أ والبوتاسيوم والألياف بجانب احتوائها على مضادات أكسدة.

2- الكرز فعال في علاج النقرس

يرتبط مرض النقرس بارتفاع حمض البوليك بالدم مما يسفر عن تراكم حمض البوليك في إصبع القدم الكبير والمفاصل متسببا في آلام وانتفاخ شديد بالمنطقة. ويلعب الكرز دورا مهما في علاج النقرس نظرا لمساعدة على طرد حمص البوليك المرتفع وموازنته بالدم.

3- الكرز يحافظ على صحة الكلى

يساعد حمض الكينيك في الكرز على منع تشكل الحصى داخل الكلى أو طردها بشكل مريح حال تشكلها.

4- الكرز يساعد في تعزيز المناعة

الكرز يعد فاكهة مضادة للأكسدة لما تتمتع به من مركبات كيميائية نباتية، حيث تتصدى تلك المكونات للالتهابات داخل الجسم من خلال منع ردود الفعل الالتهابية وانتفاخ الجسد وتفريغ الوذمة.

5- الكرز يعالج الإمساك

يعد الكرز غني بالألياف مما يجعله يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والتقليل من مشاكل الإمساك والانتفاخات.

6- الكرز يمنع تخزين الجسد للدهون

يدرج الأطباء الكرز ضمن الحميات الغذائية للتخلص من السمنة نظرا لمساعدته في تنظيم معدلات الأيض لما يحتويه من مركبات كيميائية نباتية. ويساعد تناول

10 -15 حبة كرز بين الوجبات في تقليل الدهون المخزنة في الجسم وضبط سكر الدم والقضاء على مقاومة الأنسولين.

7- الكرز يطرد النيكوتين من الجسم

سرعان ما يصل النيكوتين للرئة والدم لدى المدخنين. والنيكوتين هي مادة مسببة للإدمان. وتناول حزمة من الكرز يوميا تعمل على طرد النيكوتين من الجسد، كما تمنع فاكهة الإضرار بجدار الخلية وتخلص الجسد من السموم لما تحتويه من مركبات كيميائية نباتية.