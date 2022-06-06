أنقرة (زمان التركية) – فقدت الليرة التركية نحو 10 في المئة من قيمتها منذ بداية الشهر الجاري ليرتفع الدولار في مستهل تعاملات اليوم إلى 16.59 ليرة، في ظل ترقب اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا يوم الأحد 16.49 ليرة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، كان سعر صرف الدولار في تركيا 10.99 ليرة. الليرة التركية فقدت 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتترقب الأسواق أيضا بيانات مؤشر سعر الصرف الفعلي لشهر مايو وتقرير التطورات بالأسعار الشهري الذي سيصدره البنك المركزي التركي اليوم، حيث سيعقد مجلس الوزراء اجتماعه عقب الإعلان عن تلك البيانات.

وتشير إحصاءات التضخم النقدي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ معدلات التضخم السنوية 73.50 في المئة خلال شهر مايو المنصرم، وهى النسبة الأعلى خلال الأربعة وعشرين عاما الأخيرة. ومن المنتظر أن يتواصل الارتفاع في معدلات التضخم حتى نهاية العام.

وتوقفت هيئة الإحصاء عن إصدار مشهد متوسط الأسعار وسلة السلع التي كانت تصدرها بشكل روتيني وعوضا عن هذا شرعت في نشر التغييرات بشكل مؤشرات في أكثر من 100 بندا.

ويثير التغيير المستمر لرئيس الهيئة وأعضاء المجلس الإداري انتقادات واسعة بالرأي العام التركي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراوح مؤشر أسعار المستهلك على الصعيد السنوي بين 80 و85 في المئة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتفيد استطلاعات الرأي التي تجريها وكالة رويترز للأنباء أن معدلات التضخم ستظل تسجل مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

وعلى الصعيد الآخر تأتي التطورات الخاصة بحلف الناتو وعلاقات تركيا بالغرب والتطورات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وزيارة مسؤولين سعوديين إلى تركيا ضمن القضايا الأخرى التي تشغل الرأي العام في تركيا.

وخلال شهر مايو الذي فقده فيه الليرة نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار زاد بشكل ملحوظ حجم مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي، غير أن المصرفيين يؤكدون أن التراجع في احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي توقف في الأسبوعين الأخيرين بعد استمراره حتى الأسبوع الثالث من شهر مايو.

ومنذ منتصف شهر أبريل/ نيسان وحتى العشرين من مايو تراجع صافي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بنحو 9.6 مليار دولار، غير أن الأسبوع الماضي سجل زيادة بنحو 2.6 مليار دولار في صافي احتياطي البنك المركزي.