أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، نورالدين نبطي، إن دول العالم تتساءل عن سر استمرار النمو الاقتصادي في تركيا في خضم الحرب الأوكرانية الروسية ووباء كورونا.

تصريحات نبطي جاءت خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لوزير تركي إلى مصر منذ سنوات عديدة.

وذكر نبطي أنه بينما تقلص العالم في عام 2020، نمت تركيا بنسبة 1.8 في المائة من خلال التمايز الإيجابي.

وأضاف نبطي: “الاقتصاد التركي استمر في النمو العام الماضي وأظهر نفس النجاح في الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية. يبدو أن هذا النمو سيستمر”.

وأشار نبطي إلى أن هذا الوضع جعل الدول تتساءل عما إذا كانت تركيا، التي تضررت بشدة من الحرب واستمرت في طريقها في وباء كورونا، يمكن أن تجعل هذا النجاح دائمًا.

وأكد نبطي أن الحكومة التركية تتحدث عن سبل النمو لهذه الدول، وكيف تواصل تركيا طريقها في النمو رغم الظروف المحيطة بها.

وحول سر النمو الاقتصادي، أكد نبطي أن تركيا من بين الدول الرائدة في الاستثمار، فالبلاد تستجيب بجدية وسرعة لمطالب الاستثمار هذه الأيام، مشيرا إلى أن النهج الإيجابي للقوانين والأنظمة التركية وخاصة إدارة الاقتصاد بقيادة أردوغان ينعكس على النمو بشكل إيجابي .

كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنحو 7.3 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس هذا العام.

من جهة أخرى سجل التضخم النقدي 73.5، وتجاوز سعر صرف الدولار 16 ليرة.

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