أنقرة (زمان التركية) – أيد 39 في المئة من الأتراك، خلال أحدث استطلاع رأي وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمتظاهري حديقة جيزي عام 2013 بـ “العاهرين”.

وذلك وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة أكسوي للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا.

وفي المقابل عارض 50.8 في المئة من المشاركين استخدام أردوغان لهذا الوصف.

وفي تعليق على النتائج أوضح رئيس شركة أكسوي للدراسات واستطلاعات الرأي، أرتان أكسوي، أنه بالنظر إلى الاستطلاع، يتبين نتائج السلام المجتمعي المتزعزع، والأضرار الحادة التي ألحقتها السلطة الحاكمة بالدولة.

وأضاف أكسوي أنه شديد الثقة من تغيير السلطة الحاكمة في أول عملية انتخابية وتولي سلطة ديمقراطية إدارة البلاد.

أضاف قائلا: “هذه النتائج توضح أننا نوجه مشكلة سلام اجتماعي عنيفة بقدر عنف المشاكل الاقتصادية”.

هذا وأكد أكسوي أن دعم 39 في المئة من الشعب لتوجيه رئيس الدولة أحد الإهانات اللاذعة لمجموعة من المواطنين يمثل مشكلة تفوق ما يتصوره الجميع.

أثار استخدام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لفظ “عاهرين” لوصف المشاركين في تظاهرات حديقة جيزي 2013، موجة من الاستنكار بالرأي العام التركي.

وفي كلمته الأسبوع الماضي، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، تطرق أردوغان إلى المشاركين في تظاهرات جيزي قائلا: “قطاع الطرق والإرهابيون هؤلاء كانوا يدنسون مسجد دولما بهشه بزجاجات الخمرة وصناديق البيرة. هكذا هم. إنهم فاسدون وعاهرات”.

يذكر أنه في العام 2013، اندلعت مظاهرات ضخمة كانت الأكبر في تاريخ تركيا، كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية على البقع الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول.

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