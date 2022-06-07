أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن حزب الجيد بقيادة ميرال أكشنار، هو الحزب الذي يفضله العلويين في تركيا.

أجرت مؤسسة “متروبول” استطلاع للرأي، عن الحزب الذي يفضله الناخبون من مختلف الهويات العرقية والمعتقدات.

في البحث، سُئل المشاركون، “أي حزب ستصوتون له إذا كانت الانتخابات البرلمانية هذا الأحد؟”.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تفضيلات الحزب حسب العرق والمعتقدات الدينية.

وفق الاستطلاع، يتلقى حزب العدالة والتنمية الدعم في الغالب من المسلمين السنة، بنسبة 28.8٪، ومن العلويين بنسبة 24٪، وبينما 53.4٪ من الملحدين والربوبيين يؤيدون حزب الشعب الجمهوري.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، المسلمين السنة، يؤيد 28.8 منهَم حزب العدالة والتنمية، و 16.9 بالمائة حزب الشعب الجمهوري، و 10.9 بالمائة حزب الجيد، و 10.3 بالمائة حزب الشعوب الديمقراطي، و 6.8 بالمائة حزب الحركة القومية، و1.3 بالمائة حزب السعادة.

كذلك فإن العلويين، يفضل 19.9 في المائة منهم حزب العدالة والتنمية، و19.3 في المائة حزب الشعب الجمهوري، و 24.3 في المائة حزب الجيد، و 18.8 في المائة حزب الشعوب الديمقراطي، و 8.8 في المائة حزب الحركة القومية.

ومن بين الملحدين والربوبيين، لا أحد يفضل حزب العدالة والتنمية.

53.4٪ من الملحدين والربوبيين يؤيدون حزب الشعب الجمهوري، و 8.2٪ يؤيدون حزب الجيد، و 13.7٪ يؤيدون الشعوب الديمقراطي.

في حين أن دعم حزب العدالة والتنمية بين الناخبين الأكراد من حيث العرق كان 16 في المائة، بلغ هذا المعدل بـ 46 في المائة في حزب الشعوب الديمقراطي.