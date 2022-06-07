أنقرة (زمان التركية) – بحث اجتماع مجلس الوزراء التركي تصريحات وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي، التي أوضح خلالها أن الحكومة اختارت تحقيق النمو الاقتصادي بالتزامن مع التضخم وأن هذا النظام يحقق الربح للمصدريين والشركات المنتجة وليس أصحاب الدخل المنخفض.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن تصريحات النبطي خلال مؤتمر الحزب في كيزيلجاهام، حول أصحاب الدخل المنخفض أثارت غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مفيدة أن أردوغان أوضح خلال الاجتماع أمس أن الحكومة قدمت استثمارات ودعم مختلف لأصحاب الدخل المنخفض حتى يومنا هذا وأن تصريحات نباتي أغفلت هذا الأمر وهو ما دفع أردوغان لانتقادها.

وعلى خلفية موقف أردوغان الغاضب هذا اضطر الوزير لنشر تغريدة على تويتر أثناء انعقاد الاجتماع ذكر خلالها أن السياسة الاقتصادية للبلاد ترتكز على تحقيق نمو قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف والتشجيع على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والنمو بالإنتاج وانعكاس عائدات النمو هذا على جميع فئات المجتمع.

وأضاف نبطي أن يتم بذل قصارى الجهد لحماية القوة الشرائية لأصحاب الدخل المنخفض في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

أضاف قائلا: “خلال المرحلة المقبلة سنعزز الرفاهية المجتمعية عبر نمو مستدام قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف وسنتخذ جميع الإجراءات المعززة لدخل المواطن”.

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