أنقرة (زمان التركية) – تعرض سلمان حسن أرسلان، عمدة بلدية إدرميت في ولاية باليكسير التركية، للاعتداء في مكتبه.

اعتدى شخص يدعى “مجيد” على أرسلان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، وضربه في وجهه مما أسفر عن كسر أنفه، ونقله للمستشفى ومن المقرر أن يجري عملية جراحية.

وأوضح أرسلان أن واقعة الاعتداء عليه، تعد اعتداء على سكان بلدية إدرميت بأكملها.

وكشف أرسلان عن سبب هجوم هذا الشخص عليه، حيث قال: “استولى هذا الشخص على عقارًا مستأجرًا من شخص آخر. وأراد استخدام مركباتنا هناك، علمنا لاحقًا أنه لم يدفع أي رسوم.وبمجرد أن اكتشفنا ذلك، سحبنا المركبات، وقمنا بتجميع وحساب عدد الساعات التي عملوا عليها نيابة عن الشخص”.

وأشار أرسلان إلى أنه تم اعتقال الشخص المعتدي.