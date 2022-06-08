أنقرة (زمان التركية) – عاود جرام الذهب في تركيا من جديد ملامسة 1000 ليرة وذلك في ظل ارتفاع الدولار أمام الليرة.

وقفز سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مسجلا 17.15، بعد أن كان يبلغ أمس الثلاثاء 16.83.

ويحافظ الذهب على أدائه نتيجة لتزايد الطلب عليه باعتباره الميناء الآمن التقليدي وذلك على خلفية التحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية ارتفعت قيمة الذهب بنحو 3.5 في المئة في السوق الفورية لتسجل 1850 ليرة.

ومنذ العشرين من ديسمبر/ كانون الأول وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة لامس جرام الذهب 1000 ليرة.

وهناك توقعات حول مزيد من العقبات بالاقتصاد الدولي، مما مثل عنصرا محفزا جديدا لتزايد الإقبال على الذهب.

وشهدت توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري مزيدا من التراجع، حيث حذر البنك الدولي من احتمالية تجاوز معدلات التضخم لمتوسط اقتصاديات الدخل المنخفض والمتوسط وتراجع معدلات النمو دون المتوسط وحدوث اضطراب محتمل في الأسعار خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبها شددت وزير الخزانة الأمريكية، جانت يلين، على ضرورة عدم اعتبار الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال العام الماضي “زيادة مؤقتة” مشيرة إلى توقعاتهم باستمرار الارتفاع في معدلات التضخم.

على الصعيد الآخر تواصل الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، تسجيل مؤشرات إيجابية، حيث بدأت الصين تجاوز أحد أعنف الجوائح التي تسببت في إغلاق تام لشنغهاي على مدار شهرين وتقييد الانتقالات داخل بيكين.

وقد يدعم هذا الوضع عمليات شراء الذهب المادي خلال الفترة القادمة.