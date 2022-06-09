أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة طبية أمريكية أن التحديق في شاشات الهواتف الذكية لفترة طويلة، يقلل من متوسط ​​العمر المتوقع.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد باك في الولايات المتحدة، أن التحديق في شاشات الهاتف لفترة طويلة يضر بالعيون والأعضاء الأخرى.

وأجريت الدراسة على ذباب الفاكهة، حيث قرر الخبراء أن التعرض الأقل لضوء الشاشة ينعكس على الحياة لفترة أطول.

وأكد الخبراء أن مثل هذه الأضواء تسبب أضرارًا طويلة المدى لجسم الإنسان.

وأشار العلماء إلى أن النظر إلى الشاشات لفترة طويلة يمكن أن يسبب التهابًا في العين، وأن العيون تتفاعل باستمرار مع العالم الخارجي وأن أجهزة الدفاع المناعي أكثر نشاطًا.

وقال الباحث التركي الأستاذ الدكتور بانكاج كاباهي: “النظر إلى شاشات الكمبيوتر والهاتف لفترة طويلة والتعرض للتلوث الضوئي يعطل النظام اليومي، ويضر بمناعة العين وبقية أعضاء الجسم والدماغ، بالإضافة إلى الرؤية”.

وشدد الخبراء على أن هناك صلة بين صحة العين والصحة العامة.