أنقرة (زمان التركية)ــ قال تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية إن شركات الطيران الروسية تدرس الانتقال إلى تركيا، تهربا من عقوبات غربية على الطائرات الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

تحولت تركيا في الآونة الأخيرة إلى مركز استقطاب لـ الأوليغارشية الروسية.

بلومبرج قالت إن شركة (Pegas Touristik) التي تمتلك خطوط (Nordwind Airlines) و(Anex Tourism) التي تشغل (Azur Air) تدرس افتتاح شركات طيران مقرها تركيا.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر لم تحددها على دراية بالموضوع، القول إن الشركات على اتصال بشركات لاستئجار طائرات.

روسيا تعرضت لعقوبات شاملة من دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حظر السفر، بعد أن شنت “عملية عسكرية” ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.

في حين لم تفرض تركيا أي عقوبات على روسيا رغم عضويتها في حلف الناتو، بل أصبحت أجوائها مفتوحة بشكل أكبر من وإلى روسيا بعد أن أغلقت عشرات الدول مجالها الجوي في وجه موسكو.

وأشارت بلومبرج إلى أن أزور إير ونوردويند، وكلاهما جزء من أكبر شركات السياحية ويسيطر عليها رجال أعمال أتراك، تنقل الروس بشكل أساسي إلى الوجهات السياحية في العالم.

وفقًا لمصادر بلومبرج، فإن شركتي أزور إير ونوردويند لم تخضعا لعقوبات من قبل الغرب، لذا فإن خطوة، الانتقال إلى تركيا، لن تنتهك أي قواعد.

وقالت المصادر إن شركة (Anex) قد تنشئ فرعا جديدا في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، وهي إحدى المراكز السياحية الرئيسية في البلاد، وقد تطلق شركة Pegas شركة طيران تسمى (Southwind).

وقالت المصادر المطلعة إن الشركات الجديدة يمكن أن تبدأ العمل هذا الصيف.

وفقا لبيانات موقع التعقب (planespotters.net)، فإن شركة أزور إير كانت تمتلك أسطولًا من 34 طائرة، بينما كان لدى شركة (Nordwind) 28 طائرة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

تسعى تركيا لجذب السياح من روسيا، التي زودت البلاد بأكبر عدد من الزوار العام الماضي، للمساعدة في تعزيز أرباحها من العملات الأجنبية ونموها الاقتصادي.