أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقد ثقة حتى أقرب المقربين منه.

خلال مشاركته في برنامج على قناة “فوكس تي في” التركية، أوضح داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، أنه عند النظر من بعيد لتصريحات أردوغان وبيانات هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي التركي، يتضح أنهم لا يعرفون شيئا عن الاقتصاد، فهم يدعون أنهم لا يرفعون الفائدة، ولكنها تزداد كل لحظة في السوق.

وأكد داود أوغلو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن كل هذا يخلق أزمة ثقة، حتى أصبح لا يوجد أحد يثق في أردوغان، حتى أقرب المقربين منه.

وأضاف داود أوغلو: “نحن في فترة نشعر فيها بالحاجة إلى توافق كبير في بلادنا. كنت أتمنى لو كان الرئيس أردوغان هو من دعا الجميع للجلوس على طاولة التوافق، فكان لديه مثل هذه الفرصة خلال فترة وباء كورونا، ولكنه لم يفعل ذلك”.

وأكد داود أوغلو أن أردوغان تخلص من كل الأصدقاء القدامي، وقرب إليه عصابات التسعينات مثل رئيس حزب الوطن دوغو برينتشاك.

وأشار داود أوغلو زعيم حزب المستقبل، إلى أنه كان يجب على أردوغان تأسيس طاولة توحد الجميع، ولكنه لم يفعل، بل أنه فرق الناس في تركيا، وفصلهم عن بعضهم، وعامل كل من لا يصوت له كالعدو.

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