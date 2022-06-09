أنقرة (زمان التركية) – اتهم الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن وعده في أبريل الماضي، بدعم عضوية هلسنكي في الناتو.

نينيستو ذكر خلال تصريحات لصحيفة “إيلتا سانومات” الفنلندية، أن أردوغان قال له في نهاية محادثة طويلة إنه إذا تقدمت فنلندا بطلب إلى الناتو، فستنظر إليه أنقرة بإيجابية.

وأكد نينيستو، أنه لم يكن لدى بلاده سبب للاعتقاد بأن تركيا ستعارض عضويتهم في الناتو.

وشدد نينيستو أنهم لم يتلقى التأكيدات فقط في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع أردوغان في 4 أبريل، ولكن أيضًا من وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو، في وقت لاحق في 5 مايو.

وتابع نينيستو: “لهذا السبب لا اعتقد أن هناك سوء تفاهم بين البلدين. لقد تم التأكيد لنا مرارًا وتكرارًا أن أنفرة لن تفعل أي شيء” سلبي.

وبشأن مزاعم أنقرة بأن “هلسنكي تحتضن وتوفر الدعم المالي للمنظمات الإرهابية”، قال نينيستو: “لا يوجد فرق كبير في موقف فنلندا تجاه وضع الإرهاب في تركيا مقارنة بدول الناتو الأخرى”.

ويتهم أردوغان فنلندا والسويد بدعم حزب العمال الكردستاني، وقال إنه يرفض انضمامهما لحلف الناتو، وأبدى كذلك انزعاجه من فرض البلدين حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا.

–