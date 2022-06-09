أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي أورهان بورصالي، إن شعار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانتخابي أصبح واضحًا وهو “أنا = تركيا”.

في مقاله اليوم بصحيفة “جمهورييت”، علق أورهان بورصالي، على تصريح الرئيس أردوغان: “من يهاجم أردوغان، فهو يهاجم تركيا. كل من ينتقص من شأن حزب العدالة والتنمية في العالم وتحالف الشعب يستهدف تركيا”.

وأوضح أن أهم وعد سيقدمه أردوغان للناخبين هو”أنا” أولا.

وأشار بورصالي إلى أن أردوغان يرى الانتقادات والسياسية، على أنها اعتداء على شخصه.

وتابع بورصالي قائلا إن حديث أردوغان عن نفسه وحزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب، هو بمثابة رسالة من الرئيس مفادها ” أنا = تركيا، حزب العدالة والتنمية = تركيا، تحالف الشعب = تركيا”.