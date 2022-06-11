أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السطات السويدية، قرارا برفض طلب حكومة حزب العدالة والتنمية، تسليم لاجئين تركيين.

وفق الحكومة التركية فإن المطلوب تسليمهما أعضاء في حركة الخدمة.

المحكمة العليا السويدية اتخذت قرارا برفض تسليم اللاجئين التركيين.

وكان قد ورد في طلب تركيا بشأن الاسمين المعنيين، أنها “ربما تورطا في محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز” دون تقديم أي دليل ملموس.

ونفى كلا الاسمين اللذين مُنحوا حق اللجوء، في السويد الاتهامات وذكروا أن طلب التسليم يحمل أغراضًا سياسية.

وتم اتخاذ قرار الرفض على أساس أن هناك خطر قد يلحق بمن يتم ترحيلهم إلى تركيا.

ويعتمد التقييم على التقارير الوطنية لوزارة الخارجية لعامي 2018 و 2021 ومعلومات الدولة من مجلس الهجرة السويدي تركيا 2020

يذكر أنه تم قبول ثلاثة من أصل 16 طلبًا قدمتها تركيا لترحيل الأتراك من السويد منذ عام 2019.

وهناك ضغوط تركية على السويد وفنلندا، من أجل السماح بقبول انضمامهما إلى حلف الناتو.