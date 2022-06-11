أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة بشأن الأجانب المقيمين في البلاد.

الوزير أعلن اليوم السبت، أنه اعتبارًا من 1 يوليو، ستنخفض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء إلى 20 بالمائة.

كما سيتم منع الأجانب من الإقامة في 1200 حي.

صويلو أعلن أيضا أنه لن يسمح للسوريين بقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم، كما كان الحال خلال عيد الفطر.

ولأول مرة تمنع تركيا السوريين من استضافتهم في 2011، من المغادرة إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد والعودة لاحقًا.

وتأتي القرارات الأخيرة بحق الأجانب واللاجئين السوريين، استجابة للانتقادات الواسعة التي تتعرض لها حكومة حزب العدالة والتنمية، بسبب وجود اللاجئين.

وكان الرئيس أردوغان أعلن أنه بحلول عام 2023، سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري.