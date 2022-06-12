أنقرة (زمان التركية) – منحت الحكومة التركية تراخيص تعدين لأكثر من 100 منطقة في ولاية تونجلي التركية.

وانتقد عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، منح تراخيص التعدين بأكثر من 100 منطقة في تونجلي، وأكدوا أن الطبيعية في المنطقة معرضة للخطر.

وقال شار أوغلو: “هذه الجغرافيا هي واحدة من الأماكن النادرة في العالم. إلى جانب الاستثمار، لديهم مشاريع لتدمير هذا المكان. بعد تحويله إلى موقع تعدين”.

وأضاف شارأوغلو: “كل ما يفكرون فيه هو إعطاء هذا المكان للأمراء-العرب-. لا نريد مثل هذا الاستثمار. هناك أكثر من 2000 نبتة مستوطنة في هذه المنطقة، وهناك نباتات مستوطنة في هذه المنطقة من العالم”.

أما نائب بورصة أورهان ساربيال، فقال: ” إذا لم يكن هناك ماء فلا حياة. ماذا تفعل بالذهب والنحاس والفضة حيث لا حياة؟ نحن بحاجة إلى أن نكون بشر مرة أخرى. ننادي من أجمل مكان فيه مياه لا تلمسها، لا تلمسها، فلنعيش”.