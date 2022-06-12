أنقرة (زمان التركية) – قال أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب المعارضة في اليونان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول التغطية على الأزمة الاقتصادية في بلاده، بالنزعة القومية المتطرفة.

جاء ذلك ردا على تصريحات أردوغان القاسية التي تستهدف اليونان.

نشر تسيبراس تدوينة باللغة التركية على حسابه على في تويتر أمس السبت، أوضح خلالها أن اليونان ستحمي سيادتها من كل أنواع التهديدات.

ودعا تسيبراس في تدوينته تركيا إلى إيقاف الاستفزازات والعودة إلى الحوار على أساس القانون الدولي، مؤكدا أن الرد على الأزمة الاقتصادية التي يواجها الجميع لا يكون من خلال “النزعة القومية المتطرفة”.

يشار إلى أن التضخم النقدي في تركيا سجل 73.5 بالمئة، فيما تجاوز سعر صرف الدولار 17 بالمئة.

وكان أردوغان قد استهدف اليونان في آخر تصريحات له، حيث قال: “ندعو اليونان لوقف تسليح الجزر بوضع غير عسكري والعمل وفقًا للاتفاقيات الدولية. أنا لا أمزح، أنا أتحدث بجدية. خصوصاً أن الشعب التركي عاقد العزم، وإذا قال هذا الشعب شيئاً، فإنهم سيتبعونه. نترك معنى المطالبة بولاية بحرية 40 ألف كيلومتر لجزيرة ميس، التي تبعد أقل من كيلومترين عن البر الرئيسي لبلدنا وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان، في شرق البحر الأبيض المتوسط​، لتقدير المجتمع الدولي”.

وأضاف أردوغان: “نطالب اليونان بالابتعاد عن الأحلام والأفعال التي ستؤدي إلى الندم، والعودة إلى رشدها. ولن تتنازل تركيا عن حقوقها في بحر إيجه ولن تمتنع عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر”.

وشارك أردوغان الرسائل التي ألقاها في هذا الخطاب، باللغة اليونانية على حسابه على تويتر.